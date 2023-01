Michelle Dockery interpretó una canción en el funeral de su prometido John Dineen

La actriz de 'Downton Abbey' Michelle Dockery acudió hoy miércoles vestida completamente de negro al funeral de su prometido John Dineen, que falleció el pasado domingo en el hospital Marymount de Cork (Irlanda) a los 34 años a consecuencia de un tipo de cáncer "poco común". Michelle y los familiares y amigos de John le dieron el último adiós en la iglesia de St. James en Ballinora (Irlanda), situada a unos minutos de distancia de la granja familiar donde creció.

Durante el funeral, Michelle interpretó el tema 'The Folks on the Hill' -uno de los preferidos de su prometido- desde el altar después de explicar que, aunque en un principio no estaba segura de si tendría fuerzas para cantar, en el último momento el padre de John consiguió convencerla de que lo hiciera, según informa el periódico Irish Examiner.

Publicidad

"Es tan persuasivo como su hijo", aseguró la actriz a los presentes.

Michelle habría pasado los últimos días en la granja de la familia Dineen tras cancelar la promoción de 'Downton Abbey' en Estados Unidos para acompañar a John -que trabajaba en Londres en el sector de las relaciones públicas pero se trasladó a Irlanda para estar cerca de su familia después del diagnóstico de su enfermedad- en sus últimos momentos.

El padre Declan Mansfield, que ha estado apoyando a la familia de John en unos días tan difíciles, fue el encargado de oficiar el funeral.

"Ha sido una gran pérdida para ellos, obviamente", comentó Mansfield.

Publicidad

John y Michelle se comprometieron el pasado mes de febrero después de conocerse gracias al compañero de reparto de la actriz, Allen Leech, aunque no llegaron a tener tiempo de planear su boda.

"Su objetivo era poder pasar unas últimas Navidades juntos, pero al final él no lo consiguió. Estaban planeando casarse antes de que su salud empeorara, pero nunca consiguieron hacerlo porque Michelle tenía un montón de compromisos laborales de los que no podía librarse. John estaba muy orgulloso de ella y le animaba todo el tiempo a que siguiera trabajando, pero ella se siente muy mal porque no pudieran llegar a casarse", explicó un amigo de la pareja al periódico Daily Mail.

Publicidad

Entre las personas que acudieron a rendirle tributo a John se encontraba la concejala de Cork Mary Shields, que le describió como "un joven muy guapo".

"Era muy atractivo, era un joven muy guapo. Se te rompe el corazón al ver a una pareja joven separada de esta manera. Tenían toda la vida por delante. Es trágico y muy triste", confesó Shields a People.

Publicidad

Este martes por la noche, Michelle y los padres de John, Maria y Patrick, acompañaron el ataúd de John hasta la iglesia de St. James antes de que tuviera lugar hoy el funeral.

A pesar del momento tan duro que está atravesando, Michelle -que saltó a la fama interpretando el papel de Lady Mary Crawley en el drama de época- quiso agradecer las muestras de cariño que ha recibido desde que se conoció la noticia del fallecimiento de su prometido.

"La familia está muy agradecida por todo el apoyo y el cariño que está recibiendo en estos momentos, pero les gustaría pedir amablemente que se les permita pasar este momento de duelo en privado", afirmó un portavoz de Michelle.