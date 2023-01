Michael Peña pierde diez kilos gracias a una dieta a base de 'hierba y piedras'

Las hermanas Kardashian no son las únicas capaces de apuntarse a una dieta radical con tal de bajar de peso, como bien está demostrando Michael Peña. El actor está siguiendo un estricto régimen que le ha ayudado a perder diez kilos a costa, eso sí, de su buen humor.

"Ahora mismo estoy a dieta constante, tengo que ingerir menos de 2.000 calorías al día. Tenía un poco de sobrepeso, ¡ahora mismo estoy metiendo tripa! Estoy comiendo solo hierbas y piedras, así que básicamente estoy cabreado todo el tiempo. Soy como un perro. Llevo como unos dos meses y medio y he perdido unos 10 kilos, lo cual quiere decir que antes tenía un buen relleno", reveló el intérprete en el programa 'Jimmy Kimmel Live!'.

Publicidad

Las sesiones de gimnasio tampoco ayudan a mitigar el enfado de Michael, ya que su entrenador personal no para de compararle con uno de sus clientes más famosos, el actor Channing Tatum.

"Tengo entrenador personal, y es el tipo que entrena también a Channing Tatum. Cada vez que quiero tirar la toalla, y eso es algo que sucede a menudo, créeme, porque no soy joven, le digo: 'Creo que deberíamos acabar ya por hoy, he vomitado un par de veces tío', entonces él me dice: 'Channing no pararía ahora, y la peli de 'Magic Mike' funcionó bastante bien en taquilla...'. Y no es como si estuviese corriendo, en realidad estoy haciendo elíptica. Pero consigue que aguante otros cinco minutos", explicó entre risas.