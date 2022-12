Michael Jackson aprendió el moonwalk de su sobrino

El malogrado cantante impresionó al mundo en el especial de televisión de 1983 'The Motown 25 Yesterday, Today, Forever' al interpretar unos espectaculares pasos de baile durante la canción 'Billie Jean'. Pero no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido de dónde sacó Michael Jackson los pasos que se convertirían en su seña de identidad. Así, su hermano Marlon, ha revelado que fue su sobrino el que se los enseñó por primera vez, aunque fue el propio Michael quien los perfeccionó.

"Mi sobrino fue el que le enseñó a Michael el moonwalk. Tenía unos 10 o 12 años y se encontraba en ese momento en nuestra casa. Michael le vio haciéndolo y le preguntó que qué era eso. Después, Jeffrey Daniel [de Shalamar] se los enseñó", contó Marlon al periódico The Guardian.

Publicidad

Recordando la actuación de 1983 Tito, otro de los hermanos del cantante, añadió: "Todo el mundo estaba pendiente de Michael, querían ver qué iba a hacer. Nunca habíamos visto nada como lo que hizo. Nadie había visto nunca algo así. Todo el mundo se quedó asombrado".

Aunque el pasado 25 de junio se cumplieron cinco años de la muerte del rey del pop por una sobredosis de propofol, los hermanos del artista aún continúan echándole de menos a diario, una dura carga para la que encuentran algún alivio al recordar los logros de Michael.

"El aniversario de su muerte fue un día muy triste. Pero me siento bien al pensar que tenía un hermano con un talento inmenso que cambió el mundo. Estoy orgulloso de Michael", confesó Tito.

Por su parte, su hermano Jackie no pudo evitar emocionarse ante los numerosos tributos a la memoria de Michael: "Me quedé en casa escuchando su música. No paraba de sonar en la radio cuando cogí el coche para ir al supermercado. No paré de pensar en mi hermano durante todo el día".