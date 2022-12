Michael Douglas pide ayuda a Hollywood para ver a su hijo encarcelado

La desesperación del actor Michael Douglas y su exmujer Diandra Luker por poder ver a su hijo Cameron Douglas, encarcelado en la prisión de Cumberland (Maryland) por posesión de heroína, ha llevado a la expareja a pedir a mediáticas celebridades como Yoko Ono o Calvin Klein que apoyen una campaña a favor de su reencuentro.

"No vemos a nuestro hijo desde hace más de un año y el gobierno nos dice que no lo podremos volver a ver hasta dentro de otros dos. ¡Cameron ha estado en régimen de aislamiento durante dos años por un crimen de posesión de drogas sin violencia! Como padres, contraatacaremos", aseguró Diandra en el portal PageSix.com.

Todas las acciones llevadas a cabo por el extinto matrimonio para cambiar la situación de su hijo -condenado en 2009 a cinco años de prisión por posesión de heroína y presunto intento de tráfico de drogas, extendido a cuatro años y medio más en 2011- siempre se han encontrado con una insistente negativa por parte del gobierno federal, lo que ha motivado que pidan ayuda a sus más allegados a través de un explícito correo electrónico que ya han recibido Carolina Herrera, Donna Karan y Diane von Furstenberg, entre otros.

"Nuestro hijo Cameron ha sido condenado a nueve años, la sentencia más elevada establecida por el gobierno federal por un crimen de no violencia relacionado con la posesión de drogas. Por favor, ayúdanos a sacar adelante esta petición con tu firma", pedían Michael y Diandra en la misiva.

La citada petición también se puede encontrar en la popular plataforma virtual Change.org después de haber sido publicada por Tony Papa, activista de Drug Policy Alliance y abogado de Cameron, al creer que Michael Douglas ha sido injustamente castigado por la adicción de su hijo.

Sin embargo, el consagrado actor hace caso omiso a los comentarios negativos y continúa con la férrea lucha por los derechos de su hijo Cameron a través de todos los medios que tiene a su alcance, por eso aprovechó su aparición en los premios Emmy el mes pasado para criticar el sistema penitenciario estadounidense.

"Si tienes un desliz -me refiero a un prisionero no violento-, como el medio millón de drogadictos encarcelados [en Estados Unidos], te castigan. Mi hijo ha pasado casi dos años en régimen de aislamiento y ahora me han dicho que no podré verlo en otros dos", reveló el actor durante la gala.

Por: Bang Showbiz