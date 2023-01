Michael Caine solía beber 'una botella de vodka al día'

El veterano actor Michael Caine ha reconocido que de joven sufrió una gran dependencia del alcohol pero que fue su mujer Shakira, con quien se casó en 1973, quien le hizo cambiar el rumbo de su vida y centrarse.

Publicidad

"Yo de joven era un artista borracho. Solía beber una botella de vodka al día y fumaba varios paquetes diarios. Sin ella hubiera muerto hace ya tiempo. Me habría muerto de tanto beber. Yo le cuento todo. Era famoso cuando le conocí, pero no hubiera podido llegar tan lejos sin ella", cuenta Caine a la revista Radio Times.

Ya antes el reputado actor había confesado que nunca había sentido ninguna tentación de serle infiel a Shakira.

"En este negocio estás siempre rodeado de mujeres hermosas, pero yo tengo ya una en casa, así que nunca me he visto tentado de serle infiel. También evitamos ese peligro porque nunca he estado desplazado (para rodar) sin ella. Viajar es matador. Dentro del gremio se dice: 'Lo que pasa cuando estás de viaje no cuenta'. Pero yo nunca seguí ese dicho porque nunca viajé sin ella. Así de simple".