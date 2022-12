Michael Caine: 42 años de feliz matrimonio

El emblemático Michael Caine lleva 42 años casado con Shakira Caine, lo que atribuye no solo al amor sino a la ayuda que le provee la exmodelo de 68 años en su trabajo.

"No es solo una asociación basada en el amor; es también una asociación basada en los negocios. Yo solo responderé el teléfono en caso de emergencia. Y a diferencia de ella, ¡ni siquiera sabría cómo responder a un correo electrónico!", cuenta el actor en la edición alemana de la revista Reader's Digest.

Michael, de 82 años, no solo destaca la diligencia de su mujer en temas de negocios, sino que también resalta su belleza.

"Ayuda también mucho casarte con la mujer más guapa que has visto nunca. Eso me lo parece a mí, incluso a estas alturas", añadió.

De esta devoción ya había dado el actor cuenta anteriormente, al asegurar que nunca ha estado tentado de ser infiel a su mujer.

"En este negocio estás rodeado de mujeres preciosas, pero ya tengo una en casa, con lo que nunca he sentido la tentación de serle infiel. Además evitamos ese peligro porque nunca viajo sin ella. Desplazarte para rodar es matador, entre los actores se dice: 'Cuando estás de viaje no cuenta'. Yo nunca me he regido por eso, porque nunca he viajado sin ella. Simple", contaba el actor al periódico Daily Mail.

Michael tiene dos hijas, Natasha (con Shakira) y Dominique (de su matrimonio anterior con Patricia Haines).

