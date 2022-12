Michael Bublé: 'Nunca me importó herir el corazón de mis novias'

El cantante Michael Bublé es el primero en reconocer que su historial sentimental -en el que se incluye su relación de tres años con la actriz británica Emily Blunt- no siempre ofrece una imagen favorecedora de él, ya que antes de casarse con su mujer Luisana Lopilato solía comportarse como un "capu**o inconsciente" con sus parejas sentimentales.

"Era un capu**o inconsciente, y no tuve cuidado con el corazón de las mujeres con las que salía. Pero el karma me devolvió la jugada. Me patearon el c**o y el corazón, y me dolió tanto que consiguió que me mirara en el espejo. No quería que volviera a suceder", reconoció el canadiense en una entrevista a eTalk.

Sin embargo, a día de hoy Michael es un hombre nuevo dispuesto a renunciar a sus giras musicales y a sus conciertos durante el tiempo que sea necesario para ocuparse de su hijo Noah (18 meses) y permitir que su mujer retome su carrera interpretativa a tiempo completo.

"La gente me pregunta cómo compagino la vida familiar y este negocio, y la respuesta es que no se puede hacer. No existe ese equilibro: tienes que elegir. Estoy muy agradecido a Luisana, pero la realidad es que jamás podría esperar que renuncie a su deseo de tener una carrera. Necesitas que las dos personas en un matrimonio se sientan realizadas, y a ella le encanta actuar. Así que haré exactamente lo que ella ha hecho por mí durante un año: la seguiré a todos lados y la apoyaré", aseguró el cantante, quien ya tiene en mente además ampliar su familia: "Claro que me gustaría tener más niños, por supuesto".