Michael Bublé: 'Mi relación con Emily Blunt no se acabó por culpa de las infidelidades'

El cantante Michael Bublé ha hablado "por primera y última vez" sobre su antigua relación con Emily Blunt -con quien compartió tres años de su vida- para aclarar que no llegó a su fin por culpa de sus supuestas infidelidades, tal y como se ha especulado durante mucho tiempo. Así el artista espera poder enterrar de una vez el tema, que volvió a cobrar fuerza hace unas semanas cuando Emily comentó que no era capaz de hablar sobre su ruptura porque fue "muy complicada".

"Emily es una persona encantadora y hermosa, y me siento agradecido por el tiempo que estuve a su lado, y por nuestra relación. Sin eso no habría tenido la oportunidad de enamorarme de mí mismo lo suficiente como para estar con una mujer como la mía [Luisana Lopilato]. No se acabó por culpa de infidelidades. Se acabó porque no éramos la persona correcta para el otro, y ahora nuestra vidas son justo como deberían ser", explicó el artista a 'Entertainment Tonight Canada'.

La vida de Michael gira ahora alrededor de su pequeño Noah (2) y su mujer Luisana, con quien está esperando su segundo hijo y con quien desea tener muchos más bebés.

"Noah tiene solo dos años y ya echo de menos cuando era un bebé. Nos gustó tanto esa parte que cómo no vamos a querer repetir esa experiencia una y otra y otra vez. Bueno, eso es lo que digo ahora, ya veremos si cambio de opinión tras tener el segundo", añadió.