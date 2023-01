Ana Victoria Beltrán, Carolina Acevedo, Andrés Fierro nos cuentan la historia de su primer beso, a algunos de ellos, les fue bien, y para otros la experiencia no fue nada agradable; sin embargo, la recuerdan, pues fueron sus primeras actuaciones y las que marcaron la pauta de su carrera, por eso, pese a que a algunos no les gustó esa primera experiencia, no la olvidan, es un recuerdo que vivirá por siempre.