"Mi esposa me ha salvado la vida": Carlos Vives

Después de permanecer ocho años en silencio, el colombiano Carlos Vives vuelve al panorama musical con su nuevo disco 'Corazón Profundo', un regreso que ha sido posible gracias a la insistencia de su mujer Claudia Elena Vásquez, deseosa de que su marido pisara de nuevo los escenarios.

"Ella me ha salvado la vida. Yo me podía haber quedado tal y como estaba, no hubiese movido un dedo por volver a la industria [musical]. Pero ella lo movió todo. Organiza comidas, me levanta la cara para las fotos, me retoca el cabello. Es lo mejor que me ha pasado", confesó el artista al diario ABC.

La importancia que le da a su mujer en su vida es la misma que le lleva a defender el papel femenino en la sociedad, por encima del que poseen los hombres, gracias a su inmersión en una cultura arraigada en la figura materna con la que el artista se siente profundamente identificado.

"Somos amazónicos. En mi mundo mandan las mujeres y la verdad es que me está yendo muy bien [risas]. De donde vienen mi mamá y mi mujer, la cultura del matriarcado es una realidad. Una cultura que tiene origen en Asturias y que funciona muy bien. Las mujeres tienen mucha fuerza y son muy inteligentes", afirmó.

Como buen "amazónico", le hizo caso a Claudia y ha regresado con más fuerza que nunca a la escena pública con su nuevo álbum, por el que ha sido nominado a cinco Grammys Latinos --el artista que ha conseguido más nominaciones en esta edición--, unos premios que a día de hoy ponen más nerviosa a su mujer que a él mismo.

"Ahora acabo de aterrizar, como quien dice, en la industria y no quiero pensar en eso. Mi mujer me dice que voy a ganar y que piense sobre ello, y la verdad es que debería porque estos premios son muy importantes para los artistas. Sin embargo, no estoy nervioso. Todavía recuerdo que en uno de mis primeros discos me nominaron a nueve, todo el mundo me decía que iba a arrasar, pero cuando llegué a la gala me sentaron tan lejos del escenario que supe que no me llevaría ni uno. Después, con mis otros dos discos me los llevé todos", confesó entre risas.

Aunque Carlos Vives pretende volver a encabezar la lista de los números uno con sus melodías, es consciente del difícil momento por el que está pasando la industria discográfica, por lo que no tiene reparos a la hora de catalogarse como un auténtico "inconsciente" por volver ahora al mundo de la música.

"Soy un inconsciente. Tenía ganas de seguir haciendo discos, aunque eso me obligase a salir de Colombia, algo de lo que me quejaba. Soy muy localista, me gusta estar en mi casa, pero luego también disfruto viajando y yendo a donde me quieren", aseguró.

Inmerso todavía en la preparación de su próxima gira que lo llevará por países como México, Venezuela o Colombia, el artista es incapaz de dejar a un lado sus planes de futuro y no duda en pensar qué es lo que hará cuando deje la música.

"Tengo mi cabeza en mi teatro, en mis actores, en la lámpara que empecé a montar y no terminé... He hecho un Cumbia House [similar a Hard Rock] para homenajear la música local y rescatar a viejos compositores. Shakira y Juanes me mandan cosas y ahí me lo paso genial, aunque el trabajo no se acaba nunca. La verdad es que lo echo de menos y siempre estoy pensado en ir para arreglar algo, pintar una pared o lo que sea...Tengo ganas de volver", reveló ilusionado.

Por: Bang Showbiz