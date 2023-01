Mezquino y abusivo: Demi Lovato se confiesa sobre su fallecido padre

La cantante Demi Lovato no le guarda rencor a su padre, Patrick Lovato -con quien no mantuvo relación durante años y solo se reconcilió poco antes de su muerte-, porque sabe que su enfermedad mental le incapacitaba para cuidar de su familia. Por esa misma razón, la intérprete no supo cómo sentirse cuando Patrick falleció en 2013.

"Me sentí muy confundida cuando murió porque era una persona abusiva. Era mezquino, pero quería ser buena persona y quería poder estar junto a su familia. Cuando mi madre se casó con mi padrastro todavía tuvo el buen corazón de pensar: 'Me alegro de que Eddie esté cuidando de nosotros y de que esté haciendo un buen trabajo, como me gustaría poder hacer yo mismo'", cuenta Demi en un nuevo vídeo compartido en sus redes sociales para explicar cómo nació la idea de crear su propio sello discográfico.

Con el tiempo, Demi -cuyos padres se divorciaron en 1994- aprendió a perdonar a Patrick tras ser consciente de que ella misma era bipolar.

"Sabía que no era capaz de ocuparse de su familia, pero era todo por culpa de su enfermedad mental. Saber que no fue completamente su culpa hizo que todo fuese todavía más triste para mí. Quería escribir sobre ese tema. Quería procesarlo todo", añade.

Por: Bang Showbiz