Meryl Streep estuvo 'a punto de morir' en un ensayo de 'Into the Woods'

La actriz Meryl Streep estuvo "a punto de morir" durante el rodaje de la película 'Into the Woods', o al menos así lo vivió el actor británico James Corden, quien vio cómo la veterana intérprete enganchaba el zapato en su vestido durante uno de los ensayos, en el que la actriz tuvo que saltar sobre una mesa.

"Empezó a caerse hacia atrás, iba a darse con la cabeza. El tiempo de repente se paralizó y pensé: 'Voy a ver la muerte de Meryl Streep. Es algo real, está ocurriendo'. Me gustaría poder decir que no pensé en mi propia carrera en aquel momento ni que me dije a mí mismo: 'Esta película se va a ir a la mi**da'", reveló el actor durante el estreno de la película para Yahoo! Movies.

Pero mientras Corden y el director de la película, Rob Marshall, se quedaban "congelados" ante el incidente, la actriz Emily Blunt -que en aquel momento se encontraba embarazada de su hija Hazel, quien ahora cuenta con 10 meses- corría para socorrer a Meryl.

"Rob Marshall se quedó congelado... Los dos hombres que se encontraban aquel día en la habitación no pudimos hacer nada por ayudarla, pero la mujer embarazada saltó rápidamente para agarrar a Meryl Streep. Rob y yo nos quedamos como [suspirando]", añadió.