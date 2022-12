Meryl Streep 'detesta' buscar pareja para las entregas de premios

La actriz Meryl Streep tiene a sus espaldas una de las carreras más prolíficas y mejor reconocidas de la industria del cine, lo que ha hecho que sus más llegados, y en especial su marido, ya no se emocionen cuando recibe un nuevo galardón, hasta el punto de que la legendaria intérprete "detesta" tener que pedirles que la acompañen a las ceremonias de entrega.

"No estoy harto [de verla recoger estatuillas], pero es cierto que ya no me emociona. Y ella detesta tener que pedir a la gente que le acompañe o que venga a apoyarla. Está cansada de hacerlo, porque después de tantas veces, qué van a decir...", confesó su marido Don Gummer a la sección Confidenti@l del periódico New York Daily News este lunes, cuando acompañó a la actriz a recoger el premio Monte Cristo por "sus logros y su compromiso artístico con la excelencia" en Nueva York.

Además, también admitió que pese a que el suyo es uno de los matrimonios más sólidos de la meca del cine -tienen cuatro hijos en común, Henry Wolfe (34), Mamie (30), Grace (27) y Louisa (22) fruto de 37 años de relación- aún discuten en lo que respecta a las tareas del hogar, sobre todo acerca de si es mejor "lavar los platos o meterlos en el lavavajillas".

Sin embargo, ambos dejaron a un lado sus pequeñas rencillas domésticas para disfrutar de una noche centrada en homenajear a la actriz. Meryl, de 64 años, recibió el premio de manos de su compañero de profesión Joe Grifasi, que antes de que subiera al escenario quiso entretener a la audiencia con alguna de las anécdotas que han compartido a lo largo de los años.

El intérprete relató que, durante una excursión a la playa, una joven Meryl le había explicado que esperaba formar una familia antes de cumplir los 35 años, por lo que durante su discurso de agradecimiento la estrella quiso aclarar cómo había visto cumplido su sueño.

"Gracias a mi marido por los cuatros hijos con los que soñaba aquel día en la playa. Gracias a Dios que apareció él", aseguró.