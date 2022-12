Meryl Streep cree que a las mujeres mayores se les retrata en el cine como algo 'horrible y miedoso'

A sus 65 años la actriz Meryl Streep reconoce que tuvo que rechazar muchos papeles de bruja cuando tenía 40 y pico años porque detestaba la idea de que las mujeres fueran retratadas como algo "horrible" por hacerse mayores. Pero ahora es distinto, por eso no le ha importado dar vida a una de estas hechiceras en la película 'Into the Woods'.

"[Acepté interpretar a una bruja] porque creí que era apropiado para mi edad. Pensé que era el momento adecuado. No creía que lo fuera a los 40. Además, tenía algo contra el concepto de bruja... de que las mujeres mayores fueran demonizadas, convertidas en esta horrible y miedosa cosa. No me gustaba eso. No me gustaba cuando era una niña y no me gusta ahora", afirmó ante los medios en la presentación de la película en Londres.

Streep es transformada de una sucia y vengativa hechicera a una impresionante y atractiva mujer tras romperse un hechizo, aunque pese a todo ella se queda con la desaliñada maga.

"Realmente me gusta más antes de la transformación. La que cambian necesita mucho maquillaje", bromeó.