Mensaje de Jennifer Lopez a sus hijos causa sensación alrededor del mundo

"Feliz cumpleaños a las luces de mi vida. Me habéis proporcionado únicamente felicidad y alegría desde el momento en que nacisteis. Me siento muy orgullosa de quienes sois y de las personas cariñosas y atentas en las que os estáis convirtiendo. Y gracias a todo el mundo por los preciosos mensajes de cumpleaños y por los vídeos. Son maravillosos", escribió la intérprete en su cuenta de Instagram junto a una foto de sus pequeños.

Desde que se convirtió en madre, Jennifer se ha esforzado al máximo para encontrar el equilibrio entre su vida profesional y personal, pero en ocasiones no puede evitar temer que sus hijos se sientan dejados de lado.

Publicidad

"Quiero que tengan claro lo importantes que son para mí, porque trabajo mucho y siempre están conmigo, pero a veces... No quiero que sientan jamás que no son lo más importante para mí, así que se lo repito todo el tiempo. Y siempre trato de incluir algo en mis conciertos que les haga saber: 'Vosotros sois los que me inspiráis, siempre pienso en vosotros, incluso cuando estoy trabajando'", confesaba recientemente Jennifer a 'Extra'.

Por: Bang Showbiz