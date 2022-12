Mel Gibson niega haber empujado y escupido a una fotógrafa

El actor Mel Gibson ha negado haber empujado, gritado y escupido a la fotógrafa de News Corp Kristi Miller cuando esta tomó una imagen del intérprete junto a su novia, la ex saltadora ecuestre Rosalind Ross.

El encontronazo tuvo lugar cuando la pareja abandonaba el Festival de Cine Israelí en el barrio de Paddington (Sídney, Australia) el pasado domingo.

Miller contaba al Daily Telegraph australiano, para el que trabaja, como sucedieron los hechos: "Hice la foto de Mel y su novia, y cuando me di la vuelta me empujó en la espalda muy fuerte. Me dejó sorprendida porque no me lo esperaba. No sé si fueron sus manos o su codo".

Miller también aseguró que el actor le llamó zorra y perra, y le dijo que iría al infierno. Me escupió en la cara mientras me gritaba llamándome perra, diciendo que no soy siquiera un ser humano y que iré al infierno. No paró, ni siquiera respiró", contaba Miller al diario.

En un comunicado distribuido a los medios, Alan Neirob, portavoz de Mel Gibson, asegura que no hubo contacto físico entre el artista y Miller. Y que el actor estaba siendo "acosado" por la fotógrafa.

"Mel Gibson y su amiga fueron acosados por esta fotógrafa y él le pidió en repetidas ocasiones que parara, lo que ella no hizo. No hubo nunca ningún contacto físico y la historia que ella ha contado es una completa invención", se lee en la nota.

En estos momentos la policía investiga el incidente.