Mel C se aleja de los focos

La ex Spice Girl Mel C -quien tiene una hija de cinco años fruto de su relación con Thomas Starr- ya no se siente "cómoda" siendo el centro de atención de todas las miradas, por lo que habría decidido "alejarse" por un tiempo del 'ruido' mediático.

"He empezado a cuestionarme algunas cosas sobre el mundo del espectáculo. He decidido alejarme un poco porque ya no me siento cómoda. Tengo una hija y no quiero que crezca en ese tipo de ambiente", reveló la artista a la revista Closer.

Mel C ha cambiado tan radicalmente de actitud que ahora es incapaz de mirar con buenos ojos la última moda entre los famosos, los selfis, ya que considera que publicar muchas fotografías de uno mismo denota un claro "narcisismo".

"Puede que se deba a que he cumplido ya los 40, pero la verdad es que encuentro muy narcisista la moda de los selfis porque se basa en la autopromoción. Fue por eso que decidí eliminar mi cuenta de Twitter el año pasado".

A pesar de que la artista disfruta mucho viendo a su excompañera Mel B actuando como juez en 'Factor X', lo cierto es que no apoya en absoluto la filosofía del programa.

"Apoyo totalmente a Mel y creo que lo hace genial en 'Factor X'. Su dinámica es la adecuada porque Cheryl [Fernandez-Versini] es muy diplomática, mientras que Mel simplemente dice las cosas tal y como son. Hace que el programa sea muy bueno, pero lo que me fastidia es que la gente joven que se presenta tiene muchas esperanzas y es realmente difícil lograr una gran carrera desde allí. Podría decirse que soy una fan del trabajo de Mel en el programa, pero no del programa en sí mismo", concluyó.