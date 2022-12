Mel C revelará los secretos de las Spice Girls cuando sea anciana

La ex Spice Girl Mel C planea revelar todos los secretos de la banda que triunfó en los años 90, pero quiere esperar a ser "una anciana" para evitar meterse en problemas con sus excompañeras de grupo: Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B y Victoria Beckham.

"Por supuesto que hicimos travesuras en los 90, pero no voy a compartirlas, me las voy a guardar para escribir un libro cuando tenga 80 años. No es algo para lo que esté inspirada ahora mismo. Pero cuando sea una anciana y no tenga problemas de ofender a la gente, esparciré toda la suciedad, creo que todas nos mancharemos entonces", señaló a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Publicidad

La cantante de 40 años -que actuó con las Spice Girls por última vez en 2012 durante los juegos olímpicos- asegura que tanto ella como el resto de componentes del grupo entienden perfectamente que Victoria Beckham no quiera seguir actuando más y esté centrada en su carrera como diseñadora.

"No creo que volvamos a hacer algo tan emocionante y fantástico como lo de los juegos olímpicos. Por supuesto, todas nosotras somos conscientes de que Victoria no disfruta actuando como antes y que esa ya no es su pasión, lo entendemos perfectamente", apuntó.

La artista se siente "orgullosa" de todo lo que su compañera ha conseguido, y considera "extraordinario" que una cantante haya alcanzado el éxito en la industria de la moda.

"No tiene precedentes. Es difícil imaginar que una chica que viene de un grupo de música de Reino Unido pueda llegar a reinar en el mundo de la moda. Cuando estoy en una alfombra roja siempre me siento muy orgullosa diciendo: 'Llevo un diseño de Victoria Beckham'", añadió.