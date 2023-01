Mel C confiesa que fue víctima de acoso en el seno de las Spice Girls

Aunque las Spice Girls catapultaron a Melanie Chisholm, más conocida como Mel C, a la fama a nivel internacional y convirtieron a la banda en uno de los más destacados referentes feministas en la música, la cantante británica ha revelado ahora que no todo era tan idílico como podría parecer en el seno de la banda femenina más famosa de la historia reciente. Sin querer señalar a nadie con el dedo, la intérprete ha confesado que durante su trayectoria como la Spice deportista fue víctima de acoso, una experiencia que ahora ha volcado en su nuevo disco, 'Version of Me'.

"'Version of Me' trata sobre cómo te sientes cuando te hacen bullying, y cómo me influyó el encontrarme en una situación en la que me sentí acosada cuando aún era joven", explica Melanie en una entrevista a la revista Attitude, confirmando por si quedaba alguna duda que esa dura etapa a la que se refiere en sus declaraciones coincide con los años en que formó parte del popular grupo junto a Melanie Brown, Victoria Beckham, Geri Horner y Emma Bunton.

"Sí, así es. No voy a dar nombres, pero sí. Este tema ya se ha hablado, las personas responsables saben lo que hicieron, y se han disculpado conmigo".

La única pista que ha accedido a dar la intérprete sobre los motivos que podrían haber desencadenado esa 'pesadilla', o sobre si fueron sus compañeras quienes la hostigaban, apunta a que la presión por hacerse un hueco en la industria habría sacado a relucir lo peor de cada una de las entonces jóvenes aspirantes a estrellas.

"Cuando éramos unas crías no teníamos piedad con las demás, deseábamos tanto triunfar que si alguien se pasaba de la raya, se le ponía rápidamente en su sitio. Vivíamos bajo mucha presión, cada una lo manejamos de manera diferente".

Pese a que Melanie ha conseguido hacer las paces con el pasado, y aparentemente también con sus acosadores o acosadoras, una parte de ella no olvida aquel periodo de su vida, lo que por otra parte le ha ayudado a no dejarse amedrentar por nada y nadie en el plano profesional.

"Ahora soy mayor, estoy mucho más segura de mí misma y no voy a aguantar nada de mi**da de nadie. Pero cuando era más joven sí lo hacía. Lo pasado, pasado está, pero desearía haber sido más fuerte".

Por: Bang Showbiz

