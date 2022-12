Mel B reconoce ser una 'luchadora'

El matrimonio de la ex Spice Girl Mel B con Stephen Belafonte podría estar pendiendo de un hilo de acuerdo con los últimos rumores sobre su relación, si bien la artista no parece que vaya a dejar que sus problemas la afecten.

"Soy una luchadora, estoy orgullosa de lo que he conseguido, no solo en mi carrera sino también como mujer. He tenido un montón de altibajos a lo largo de mi vida que creo que me han hecho una persona más fuerte", declaraba la artista a la revista Grazia antes de que surgieran las especulaciones sobre la situación de su matrimonio.

Mel B también reveló que sus vivencias como madre soltera hicieron de ella una mujer más resolutiva, a la vez que le sirvieron para darse cuenta de qué es lo realmente importante. La cantante tuvo que educar sola a su hija Phoenix (15) cuando se divorció de su primer marido, Jimmy Gulzar, en el año 2000, a pesar de lo cual no cesa de repetir que se trató de una experiencia muy positiva.

"Creo que ser madre soltera durante seis años [de Phoenix] y vivir por mi cuenta en Los Ángeles me hicieron mucho más fuerte. Me hicieron darme cuenta de qué va la vida. No se trata solo de ti, se trata de tus hijos y de que estos tengan las influencias adecuadas a su alrededor", señaló Mel -quien es madre también de Angel (7), fruto de su romance con Eddie Murphy, y de Madison (3), su hija en común con su actual marido- al mismo medio.