Mel B reconoce haberse sentido atraída por las mujeres en el pasado

La ex Spice Girl Mel B ha reconocido haberse sentido atraída por las mujeres en el pasado, pese a lo cual jamás se ha sentido confusa respecto a su orientación sexual.

Publicidad

Ante la pregunta de cuál es su opinión sobre el gran número de celebridades femeninas que han anunciado su homosexualidad en los últimos años en el programa de Alan Carr, la cantante contestó: "Yo misma era una de ellas hace unos años. Pero ese no es el término con el que me definiría [como una mujer homosexual]. Simplemente era así, y ahora estoy felizmente casada".

La tendencia a escandalizar de Mel B -quien actualmente ejerce de jurado en el programa 'Factor X'- no ha disminuido lo más mínimo desde sus años en la famosa banda femenina, un rasgo de su personalidad con el que a menudo consigue incomodar a sus compañeros.

"Suelo dibujar un montón de cosas mientras grabamos 'Factor X' que me meten en líos. Cuando se lo enseño a Cheryl no puede evitar reírse, y Louis siempre se queda en plan: 'Oh, vaya...'. A partir de ahora voy a tener que prohibirme a mí misma llevar papel", añadió.

Pero existe una persona a la que Mel B todavía no ha conseguido intimidar por mucho que lo intente, su compañero Simon Cowell.

Publicidad

"El camerino de Simon es impresionante. Tiene una bañera y es maravilloso. En una ocasión, estaba sentada allí tomándome una taza de té y Simon salió del baño llevando solo una toalla. Se limitó a decirme: 'Hola, cariño. Acabo de salir de la bañera'. Le pregunté si podíamos hablar en ese mismo momento sobre el programa, y él se sentó tan tranquilamente con su toalla", confesó.

Por: Bang Showbiz