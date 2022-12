Meghan Trainor salvó la vida de una fan con su música

La cantante Meghan Trainor se quedó profundamente impactada después de que uno de los asistentes a un concierto le asegurara que había salvado la vida de su hija con su canción 'All About That Bass', ya que jamás pensó que su música pudiera tener tal impacto en sus fans.

"Estaba dando un concierto y un padre se me acercó y gritó: 'Meghan Trainor, ¡eres la mejor!'. Mi mánager me dijo que después había dicho: 'Meghan, salvaste la vida de mi hija'. Me dejó conmocionada durante meses. No dejaba de repetirle a mi madre: '¿Yo salvé una vida? ¡Si solo es una canción de tres minutos!'. Al principio, cuando ves a todos esos fans locos, piensas: no soy Dios, no soy médico y no puedo realizar una operación de corazón. No soy tan fascinante. Pero después, hay momentos en los que ves cuánto llegas a influir en sus vidas y entonces lo entiendes", aseguró la estrella a la revista OK!

Una vez asimilada su repercusión sobre la vida de terceras personas, Meghan reconoce que el cariño de sus seguidores se ha convertido en una de sus mayores motivaciones para luchar por su carrera.

"Es mi parte favorita de mi trabajo, porque me motiva cuando estoy demasiado cansada como para salir de la cama y maquillarme", explicó.