Meghan Trainor no toleraría que su novio flirteara con otras chicas

La cantante Meghan Trainor -que actualmente está soltera- nunca dejaría que un hombre le tratara mal o le faltara al respeto flirteando con otras chicas, por lo que al ser preguntada sobre si le molestaría que su novio fuera demasiado ligón, la artista respondió: "¡De ninguna manera! No me gustaría nada que mi novio ligara con otras chicas", aseguró a la revista Top of the Pops.

La artista tampoco toleraría que su pareja se riera de ella para quedar bien delante de sus amigos, y si algún día se encontrara en esa situación, tiene clara cuál sería su reacción: "Eso no estaría nada bien. Le pondría las cosas en su sitio totalmente, le diría ¿qué está pasando?".

Meghan -que recientemente confesó que su exnovio "casi" le rompe el corazón al terminar su relación debido a que viajaba demasiado- también quiso compartir un personal consejo sobre cómo superar una ruptura dolorosa.

"Sal con tus amigos, no te quedes en casa porque allí solo estarás pensando sobre ello y te pondrás a llorar una y otra vez. Habla con tu madre o con alguien de tu familia, ¡ellos te convencerán de que eres demasiado buena para esa persona!".