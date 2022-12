Al principio de toda alfombra roja debería haber un segurata que impidiera el paso a las estrellas que apareciesen con vestidos de tafetán como el de Meghan Trainor. Pero no contenta con tal sacrilegio, la cantante remató su conjunto con un bolso de brilli-brilli en forma de labios al más puro estilo "mira que ganga que me he comprado en los chinos de mi barrio".