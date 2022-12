Megan Fox y Brian Austin Green se separan

La actriz Megan Fox y su marido Brian Austin Green se habrían separado hace seis meses, tras 11 años de relación y cinco de casados. La pareja se conoció en el set de grabación de la serie 'Hope & Faith' cuando ella tenía 18 años y él 30.

"Megan se ha separado de Brian. Lo decidieron hace seis meses. Discutieron sobre la carrera de ella. [Megan] estaba obsesionada con que le dieran más papeles", contaba una fuente a Us Weekly.

La pareja -padres de Noah (2 años) y Bodhi (18 meses)- ha querido eso sí dejar a un lado cualquier tipo de rencilla por el bien de sus hijos.

Ya dejaba claro Megan (29), en una entrevista pasada, lo importante que era para ella la educación de los pequeños.

"Adoro a mi familia. Tengo un pequeño equipo de fútbol que va a cuidar de mí. Me encanta estar rodeada de chicos y ser el centro de atención en mi familia, porque yo soy la matriarca, la abeja reina. Mi marido es una persona sensible, no es el típico macho. Y yo voy a criar a mis hijos así: sensibles, dulces, caballerosos", contaba Megan al Daily Mail.