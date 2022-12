"Me siento el hombre más rico del mundo desde que soy padre": Brad Pitt

Aunque su carrera cinematográfica le ha convertido en uno de los actores mejor pagados de la meca del cine, el actor Brad Pitt no descubrió cuál era la verdadera riqueza de la vida hasta que se convirtió en padre de Maddox (13), Pax (10), Zahara (9), Shiloh (8) y los mellizos Knox y Vivienne (6) junto a su esposa Angelina Jolie.

"Aprendes a apreciar la belleza de ser una familia, de ver a tus hijos crecer y evolucionar. Es lo más bonito que podrás experimentar jamás. Convertirme en padre me ha cambiado en muchísimos aspectos y me ha convertido en una persona más generosa. Para mí, mis hijos son una parte esencial de mi vida y es un privilegio poder educarles y mostrarles el mundo. Me encanta ser padre y todas las responsabilidades que ello conlleva. Me siento el hombre más rico del mundo desde que soy padre", aseguró el actor a la revista Psychologies.

Publicidad

A día de hoy el intérprete se siente agradecido por la idílica familia que comparte con Angelina, aunque reconoce que sus hijos también se han convertido en un motivo de preocupación constante, ya que su bienestar se ha convertido en su prioridad.

"Me preocupo por ellos todo el tiempo. Ese es el vínculo emocional y la responsabilidad que se derivan de tener una familia. Me preocupo por ellos más de lo que me preocupo por mí mismo, creo que esa es la verdadera definición del amor. Ves más allá de tus propias necesidades y te vuelves más generoso. Lo único que te importa es conseguir lo mejor para tu familia".

Con BangShowbiz

Artículos relacionados

Publicidad

Angelina Jolie regala a Brad Pitt un reloj de 3 millones de dólares

Brad Pitt y Angelina Jolie no pierden ni un instante para estar con sus hijos

Publicidad