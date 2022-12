"Me rompieron el corazón, ahora estoy intentando curarme": Justin Bieber

El cantante Justin Bieber no ha mantenido una relación sentimental seria "desde hace un tiempo" porque está intentando recomponer los pedazos de su "corazón roto" antes de darle una nueva oportunidad al amor.

"No he estado involucrado en una relación desde hace un tiempo. Me rompieron el corazón, ahora solo estoy intentando dejar que se cure", confesó el joven en una entrevista radiofónica con los locutores Kyle y Jackie O de la emisora KIIS 1065 FM.

Publicidad

Sin embargo, Justin, que concluyó su intermitente noviazgo con la cantante Selena Gomez el pasado mes de octubre, sigue siendo una persona muy romántica.

"Soy alguien que prefiere estar en una relación. Me encanta estar enamorado y me encantan los mimos. Me gusta mucho todo ese rollo", añadió.

En un arranque de sinceridad después de tomarse "unas cuantas cervezas", Justin también confesó en antena que ahora mismo prefiere ser precavido e ir poco a poco en materia sentimental.

"Me lo estoy tomando con calma y estoy aprovechando para relajarme. Intento ser yo mismo. Me he tomado unas cuantas cervezas, chicos. A lo mejor estoy hablando demasiado".

Publicidad

Por: Bang Showbiz