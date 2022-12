"Me encantaría actuar y hacer películas": Britney Spears

A pesar de que Britney Spears tiene una apretadísima agenda tras la publicación de su último disco y sus conciertos en Las Vegas, la cantante tiene ganas de más proyectos, por lo que no descarta dar el salto a la gran pantalla.

"Me encantaría actuar y hacer películas. Si me ofrecieran el papel adecuado, sería genial. Me encantan las comedias", comentó la artista al portal E! News.

No sería la primera vez que la princesa del pop hace una incursión en el mundo del cine, ya que en 2002 ya se le pudo ver en la película 'Crossroads: hasta el final' junto a Zoe Saldaña y Kim Cattrall.

Britney se declara una apasionada de las comedias y entre sus películas favoritas se incluyen 'Somos los Miller' -protagonizada por Jennifer Aniston y Jason Sudeikis-, y 'La boda de mi mejor amiga', con Kristen Wiig y Melissa McCarthy.

También le encanta ver películas de su compañera de profesión Jennifer Lopez, protagonista de varias comedias románticas, como 'Planes de boda' o 'Sucedió en Manhattan'.

"Me encantan las películas de Jennifer Lopez, y ella también", añadió Britney.

Por el momento Britney Spears se encuentra inmersa en su serie de conciertos 'Piece of Me' en Las Vegas, que comenzó el pasado viernes con gran éxito, una cita a la que no quisieron faltar Miley Cyrus, Mario Lopez y Katy Perry.

Por: Bang Showbiz