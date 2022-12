Matthew McConaughey no podría ser más feliz

El actor Matthew McConaughey no esconde su felicidad. Solo el hecho de poder pasar un día y otro al lado de su mujer, Camila Alves, y de sus hijos Levi (6), Vida (5) y Livingston (2) le hace sentirse afortunado.

"Me levanto todas las mañanas junto a alguien que sé que me quiere como ella lo hace, mi mujer, quien ha dado vida a nuestros tres preciosos y sanos hijos. Vivo en un sitio bonito y tengo cosas que hacer cada día: trabajar, jugar o a veces, simplemente nada de nada. Me encantan los lunes. Es muy raro tener una carrera donde no necesito tener días libres. Adoro ir a trabajar", aseguró en la revista Haute Living Los Angeles.

Matthew ganó un Óscar con su interpretación del enfermo de SIDA Ron Woodroof en 'Dallas Buyers Club' y aprovechó ese premio para enseñar a sus hijos el valor del trabajo duro. El actor recuerda las palabras que les dijo por aquel entonces, cuando "papá estaba muy flaco": "Tenía que ir a trabajar todos los días, cuando os levantabais ya no estaba, pero llegaba para leeros un cuento y deciros buenas noches".

El intérprete tiene claro lo que sus hijos sacaron de aquel reconocimiento.

"Lo que aprendieron no es que si vas a trabajar te dan un galardón, sino que si haces algo realmente bueno hoy, te pueden premiar luego", añadió al mismo medio.