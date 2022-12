Matt Ryan, de 'Constantine', no disgustaría a su madre en Navidad

A no ser que sea causa de fuerza mayor, los que están lejos de casa cuentan los días para volver por Navidad, sobre todo porque son conscientes de que sus madres se verían muy afectadas si finalmente decidiesen no hacerlo.

Por ello Matt Ryan ha aprovechado el parón de la grabación de la serie 'Constantine' de la NBC, en Estados Unidos, para volar a casa y pasar las fiestas con los suyos.

"No voy a pasar las Navidades a este lado del charco. Tengo que volver a casa para ver a mi madre. Está en Gales y me mataría si no fuera a verla. Tenía pensado hacer que viniera aquí, pero entonces sería yo el que echaría de menos al resto de la familia", reveló a la agencia BANG Showbiz.

El actor, que no sabe cuando podrá volver de nuevo a Inglaterra tendrá que dividirse estas fiestas entre eventos familiares y encuentros con amigos. De momento ya tiene dos planes asegurados: el día de Navidad con la familia, y para despedir el año, a Londres con sus amigos. Seguramente el resto de días disfrutará de los pequeños placeres de volver a casa.

"Creo que en Navidad solo tenemos unos 10 días de vacaciones, así que seguramente aprovecharé para pasar la Nochevieja en Londres con amigos", apuntó.