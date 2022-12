Matt Damon no quiere ser tan famoso como Johnny Depp

El actor Matt Damon está encantado con que sus papeles en la gran pantalla no le hayan reportado una fama tan estratosférica como la de Johnny Depp, quien ha sido incapaz de mantener en la más estricta intimidad su vida privada desde que interpretó al excéntrico capitán Jack Sparrow en la saga 'Piratas del Caribe'.

Preguntado sobre si está contento de poder llevar a sus hijas al colegio como un padre normal, Matt Damon contestó: "Así ha sido desde hace cuatro años y no sé por qué debería cambiar. Aunque veo a personas como Johnny Depp, quien ha podido disfrutar de su libertad durante bastante tiempo y que de pronto ya no la tiene", confesó a la revista ShortList.

Sin embargo, Damon es consciente de que su fama no se puede comparar a la de Depp, ya que considera que el actor se encuentra "a otro nivel" en el terreno interpretativo.

"Lleva haciendo grandes películas desde hace tiempo y fue capaz de mantener ambas cosas [vida profesional y privada], pero participó en una cinta demasiado exitosa: 'Piratas del Caribe'. Esa película ha tenido más éxito que cualquiera en las que yo he participado por lo que asumo que está a otro nivel. Cuando te conviertes en la atracción de un parque temático...", afirmó.

Matt Damon, inmerso en la promoción de su última película 'Elysium', ha revelado que se ha tenido que preparar muy duro para su papel, teniendo que realizar una estricta dieta que le impedía tomar los alimentos calóricos que tanto le gustan.

"Fue mucho trabajo. Neill [Blomkamp, el director] me mostró el guion gráfico y había una imagen de Max [su papel]. En ese momento me di cuenta de todo lo que iba a tener que hacer. Hacía ejercicio dos veces al día con un entrenador personal, tomé muchas proteínas e hice pesas. Hacer deporte me gustó, pero la dieta no. Me encanta comer y beber y no me gusta que me digan que no puedo hacerlo. Asocio la comida y un buen vaso de vino con el trabajo bien hecho y la victoria. Estoy en casa con mis hijos y me digo: 'Soy un buen tipo, ¿por qué no puedo tomarme una hamburguesa?'", añadió el actor.



Por: Bang Showbiz