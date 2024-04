Mary Méndez confiesa en La Red que, si se volviera a casar, lo haría a escondidas, ¿por qué?

Mary Méndez, Frank Solano, Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo y Carlos Giraldo, presentadores de La Red, tienen una conversación en la que discuten acerca de la velocidad de las relaciones y cuándo es muy pronto para tomar decisiones que cambien el destino de la pareja, como vivir juntos o casarse.

Es entonces cuando la presentadora asegura que, a esta edad, según dice uno de sus compañeros, “ya se gastó la mitad del cartucho, el tanque está casi vacío”, debido a esto, considera que ya no quiere tener un noviazgo de más de dos años: “eso ya no”.

Posteriormente, confiesa que no entiende la razón de esperar tanto tiempo, pues viviendo en diferentes ciudades, “eso se enfría”, gracias a este comentario, Frank Solano cuestiona si saldrá del set hacia Cali, donde, al parecer, vive su pareja.

Ella, entre carcajadas no lo niega, lo que hace que Carlos Giraldo le recomiende que les avise con tiempo de qué color deben comprar el traje para su matrimonio. Sin embargo, la presentadora tiene claro que esto no sucederá así: “El día que yo me vuelva a casar lo voy a hacer a escondidas, como todo lo que hago hoy en día, sin que nadie se entere”. Con esta confesión sorprende a sus compañeros, quienes no dudan en reírse.

