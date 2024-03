Mary Méndez confesó que "una fuerza superior" la salvó de un accidente automovilístico

La Red aprovechó la celebración del Sábado Santo para hacer un especial de “milagros” que han presenciado algunos famosos colombianos. Sin embargo, algo que llamó la atención de los televidentes fue una confesión que hizo Mary Méndez en medio de la emisión del capítulo.



¿Mary Méndez estuvo a punto de morir en un accidente?

La revelación tuvo lugar cuando los presentadores dieron a conocer su perspectiva acerca de lo que pasó con la cantante de música popular Francy, quien aseguró que una fuerza divina evitó que fuera arrollada por una motocicleta.

Mira también: Mary Méndez muestra fotos de su novio y dice cómo se conocieron, cuánto llevan y por qué lo publicó

Méndez considera que muchas personas han sido testigos de este tipo de hechos y agregó que ella misma se ha sentido protegida en más de una oportunidad. Inicialmente, empezó refiriéndose a un suceso que protagonizó cuando tenía 14 año aproximadamente; no obstante, tuvo otro percance varios años después.

“Yo estaba manejando en Girardot y a mí los frenos no me funcionaron. ¿Cómo logré parar ese carro? No fui yo, fue una fuerza superior y yo se lo adjudico a mi papá o a mi abuela que me están cuidando desde allá arriba”, expresó durante la transmisión del programa.

No te pierdas: Mary Méndez muestra fotos de su novio y dice cómo se conocieron, cuánto llevan y por qué lo publicó

Carlos Vargas, por su parte, le preguntó en qué año había ocurrido, por lo que la empresaria fitness aseguró que todo tuvo lugar cuando Carlos Giraldo hablaba de ella en otro espacio televisivo, dando a entender que fue antes de que empezaran a trabajar juntos en el formato de Caracol Televisión.

Publicidad

Por último, para agregarle un poco de humor a la situación que afortunadamente ya se encuentra superada, los conductores de la producción bromearon sobre el hecho, mencionando que Méndez se salvó gracias a que llevaba consigo un elemento protector.

Te puede interesar: A Mary Méndez le preguntaron por su nuevo amor en La Red y así respondió

“Yo tenía bolsas de aire (en los senos). No, pero de verdad fue algo… Al día de hoy sigo sin comprender cómo sucedió y a lo único a lo que se lo puedo adjudicar es a un milagro”, finalizó.

Publicidad

Mira el video completo de la historia de Francy con las reacciones de los presentadores a continuación:

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.