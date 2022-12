Martina Stoessel: 'De pequeña, fue terrible ver que me deseaban la muerte'

Aunque la joven Martina Stoessel (18) nunca ha renegado de los inicios de su carrera en la serie para adolescentes 'Violetta' -como sí han hecho Miley Cyrus o Demi Lovato con su etapa en la factoría Disney-, sí reconoce que en ocasiones le resultó extremadamente duro lidiar con su fama y las críticas que esta le acarreaba siendo tan joven.

"Empecé de muy chica en esto y es fuerte ver que escriben cosas como: 'Eres lo peor que me ha pasado en la vida, ojalá te mueras'. Es terrible ver que te desean la muerte a ti y a tu familia", confesó la argentina en el programa 'Animales Sueltos' de la cadena América TV.

Por el momento, Martina ha renunciado a seguir el ejemplo de la propia Miley tomando las riendas de su carrera una vez concluido el rodaje de su serie y prefiere continuar confiando la mayoría de sus asuntos a sus padres: el productor Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

"Dejo todo en mano de mis padres, les confío todo a ellos. Pero si hay algo que tenga que pasar por mí, ellos vienen y me lo consultan. Casi siempre en vez de una orden me dan consejos. No vienen a decirme: 'Tienes que hacer esto'. Me dicen: 'Está la posibilidad de hacer esto, ¿querés?'. De hecho, a veces ellos no están de acuerdo, pero siempre se llega a un acuerdo", añadió.

La joven tampoco tiene intención de dar un giro radical a su imagen para desprenderse del halo de estrella infantil que tanto temen otras artistas.

"No me veo haciendo un cambio tremendo. Ser mala no va conmigo. No me sale, vengo de otro lado, no va conmigo. Creo que Miley [Cyrus] tiene mucho talento, no opino nada malo de ella, pero yo voy por otro lado. No tengo por qué ser enemiga de Violetta, no reniego de ella, al contrario, sé que soy lo que soy gracias a ella", aseguraba la intérprete al periódico argentino La Nación.