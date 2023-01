Martin Sheen se recupera favorablemente de una operación de corazón

El veterano actor Martin Sheen -padre de los actores Charlie Sheen y Emilio Estevez- se sometió a una operación de cuádruple bypass el pasado fin de semana, pero su recuperación está siendo tan favorable que se espera que vuelva a casa por Navidad.

"Queridos amigos y peregrinos, en el hospital de Los Ángeles el fin de semana pasado, mi padre Martin Sheen se sometió a una cirugía de cuádruple bypass que fue un éxito. La decisión de operar su corazón fue proactiva, no por una situación de emergencia. Con mi madre Janet y nuestra familia a su lado y bajo el cuidado de su extraordinario equipo de cardiólogos, médicos y enfermeras, mi padre mostró una gran valentía, fuerza y humildad al enfrentarse al reto. Tal como se esperaba, se está recuperando bien, está fuera de la UCI y no solo se espera que esté en casa por Navidad, sino que estará al cien por cien cuando regrese a trabajar en la tercera temporada de la serie 'Grace y Frankie' el año que viene. Por favor, animadle y seguid rezando por él", publicó su hijo Emilio en la página de Facebook de su película 'The Way'.

Emilio quiso tranquilizar a los seguidores compartiendo una imagen de su padre de 75 años sosteniendo un corazón con el pulgar hacia arriba junto con un mensaje de agradecimiento por parte de Martin.

"Martin confirma que está bien y muy agradecido por todos vuestros buenos deseos y rezos. ¡Quiere desearos una feliz Navidad y muchas bendiciones!", escribió en sus redes sociales.