Marta Sánchez, sin rencores con Edurne por 'robarle' Eurovisión

Después de varios días especulándose con la posibilidad de que Marta Sánchez fuera la artista elegida para representar a España en el festival de Eurovisión el próximo 23 de mayo en Viena, finalmente se ha revelado que tal honor recaerá sobre Edurne -novia del portero del Manchester United David de Gea- una noticia que no parece haber sentado nada mal a la reina del pop español, en vista de que ha querido ser una de las primeras en felicitarla por la noticia.

"Edurne, me alegro mucho de que nos representes en Eurovisión. ¡Te admiro mucho, eres una gran artista y lo harás increíble! ¡Un abrazo!", le deseó a través de un tuit.

Lo cierto es que acudir al festival internacional no ha supuesto un varapalo para Marta porque nunca había entrado dentro de sus planes por mucho que insistieran los rumores, como ella misma explicó a sus más de 400.000 seguidores en Facebook hace unos días.

"El otro día me disculpaba ante el retraso en la salida de mi nuevo disco, '21 Días', porque 'hay un tema que retrasa la salida y que ya entenderéis cuando os lo pueda comunicar oficialmente'". ¡No sé dónde se puede siquiera interpretar en esas palabras que pueda ser Eurovisión! Estoy muy agradecida a todos los que estos días me habéis animado a representar a España en el certamen, pero lo cierto es que jamás he recibido la más mínima propuesta por parte de sus organizadores", escribía Marta.