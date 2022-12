Marta Sánchez desentierra el hacha de guerra con Carlos Baute

Desde que ambos protagonizaran el famoso dueto 'Colgando en tus manos', la relación entre Marta Sánchez y Carlos Baute ha estado marcada por una serie de encontronazos que la cantante ha vuelto a sacar a la luz al acusar al venezolano de interpretar un "papel" frente a las cámaras con tal de lograr sus objetivos, lo cual no impide que sienta una gran admiración por su determinación.

"Con Baute me llevo bien, es un ser muy diplomático. Es un chico que tiene muchas armas para quedar bien con todo el mundo y ser muy simpático. Hace muy bien su papel. Sabe lo que quiere, dónde quiere llegar, y va a por ello. Es muy lícito", explicó Marta en el programa 'Viajando con Chester' de la cadena Cuatro.

No contenta con exponer la cara menos conocida de su compañero de dueto, la intérprete también ha querido desvelar los escasos beneficios económicos que le reportó su exitosa colaboración, apuntando a que habría sido Carlos -compositor del sencillo- quien más se habría lucrado con dicho trabajo.

"Creo que me llegaron como 6.000 euros (7.400 dólares) por cantarlo. Alguna vez todavía llegan a casa 200 o 300 euros (250-350 dólares). Un día me dije: 'Esto es muy raro, no me encaja'. Y se me ocurrió pedir el contrato y la respuesta fue: 'Estate calladita'", añadió.

Las declaraciones de Marta contrastan notablemente con las buenas palabras que hace unas semanas le dedicó el venezolano, quien aseguraba que le encantaría volver a trabajar con ella en un futuro.

"¿Si me gustaría volver a grabar con ella? Claro que sí. Creo que ella también estaría encantada. Hay mucha empatía entre los dos y nos queremos mucho", aseguraba Baute recientemente al periódico peruano La República.