Mark Wahlberg sabe cómo educar a sus hijos

El actor y productor Mark Wahlberg es padre, junto a su esposa la modelo Rhea Durham, de cuatro hijos: Ella (10), Michael (8), Brendan (5) y Grace (4), a los que trata de dar la suficiente "confianza" como para que no le tengan miedo, sin olvidarse eso sí de la imprescindible disciplina.

"Creo que lo más importante es involucrarme en todos los aspectos de su vida y darles la confianza suficiente para que ellos compartan cosas conmigo. No quiero que me tengan miedo. Pero tampoco quiero que crean que pueden hacer lo que les venga en gana e irse de rositas. No lo permitiré", señaló a la revista Esquire Mark Wahlberg, quien ocupará la portada del próximo número de la publicación.

La educación de sus hijos es una de las mayores preocupaciones del actor, quien sobre todo quiere enseñarles a valorar lo que tienen.

"Para mí lo más grande es, ya sabes, haber podido cambiar mi situación de donde estaba a donde estoy ahora. De pequeño no tenía nada y ahora puedo dar a mis hijos todo lo que necesiten, pero me preocupa que no sepan apreciar lo que tienen, que tal vez tengan la sensación de que lo tienen por derecho. No puedes darles todo a tus hijos sin darles también las herramientas para ser buenas personas", puntualizó el artista.