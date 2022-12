Mark Wahlberg no puede actuar delante de su mujer

"Me intimida actuar delante de ella. Me preocupa qué es lo que pueda pensar", afirmó el intérprete a la revista Us Weekly.



Sin embargo, la situación es completamente diferente cuando se trata de sus cuatro hijos: Ella (9), Michael (7), Brendan (4) y Grace (3), a los que no duda en llevarse consigo durante las grabaciones y quienes estarán presentes en su próxima producción, 'Transformers 4'.

Publicidad



"Los cuatro niños van a estar en la película. Están emocionados", reveló.

Por su parte, Rhea confesó que lo que para ella es una verdadera tortura es ir al gimnasio con su marido porque no puede seguir su exigente ritmo de entrenamiento.

"Normalmente me hace vomitar o llorar porque no puedo realizar los ejercicios que él hace, aunque lo intento", confesó durante la presentación en Nueva York de la última película de su marido.



Pero aunque es incapaz de llevar a cabo la férrea disciplina física que sigue su marido, admitió estar impresionada por la cantidad de abdominales y flexiones que Wahlberg es capaz de hacer con tal de mantener su musculoso cuerpo.

"Realmente el trabajo que hace levantando el peso de su propio cuerpo es el más duro", afirmó.

Por: Bang Showbiz