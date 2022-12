Mario Balotelli se ve afectado tras estar alejado de la mujer de su vida

Después de poner punto final a su compromiso con Fanny Neguesha el pasado mes de septiembre, Mario Balotelli está teniendo problemas para evitar que su vida personal interfiera con su rendimiento en el terreno de juego, sobre todo al no poder refugiarse en unos momentos tan difíciles en quien sin duda es la mujer de su vida, su hija Pia (23 meses).

"No es justo que le critiquen. Necesita tiempo para adaptarse al Liverpool. El momento difícil que está atravesando no es debido al fútbol, sino a que no puede ver a su hija tanto como desearía", declaró su representante, Mino Raiola, al periódico italiano Il Corriere dello Sport.

Pero por el momento no parece existir ninguna posibilidad de que el delantero decida volver a Italia, donde en la actualidad reside su hija junto a su madre, la modelo Raffaella Fico.

"Balotelli no volverá nunca a un equipo italiano. Ya cometí ese error una vez por escucharlo", añadió Raiola.

Aunque en la actualidad Pia se ha convertido en la niña de los ojos del futbolista, en un principio Mario se negó a reconocerla como hija suya hasta que un test de paternidad demostró a principios de este año que sí lo era. Desde entonces, Balotelli ha presumido de manera regular en las redes sociales de su estrecha relación con la pequeña, a quien pasa una pensión de manutención de 1.500 dólares a la semana.

"No hay nada mejor que pasar tiempo con tu hija", escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

