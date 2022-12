Marilyn Manson habla con su gata sobre la existencia de Dios

La estrella del rock Marilyn Manson mantiene habitualmente conversaciones con su gata Lily White, un ejemplar de raza Devon Rex cuya custodia habría obtenido tras su divorcio de Dita Von Teese , y las respuestas que suele obtener de ella le han hecho replantearse si los felinos son realmente más listos que las personas.

"La pregunta que le hago a mi gata es: '¿Creen los animales en Dios?'. Yo le hablo como a una persona, y a veces ella me contesta maullando. Puede que me entienda. No lo sé. No creo que los animales crean en Dios, puede que sean más listos que nosotros", reveló el músico a la revista Shortlist.

Aunque no haya decidido si su gata es o no un ser religioso, lo que sí tiene claro Marilyn es que la gente es "arrogante" al considerar que comprenden la voluntad divina, pues considera que él sabe mucho más de la Biblia que "muchos cristianos" a pesar de ser contrario a la religión.

"La avaricia es la raíz de muchos de los problemas y, al final, la religión es avaricia. Alguien que dice: 'Yo sé qué es Dios', es arrogante. Soy culpable de los mismos errores y mi resistencia a la religión está basada en que sé más sobre la Biblia que muchos cristianos, algo que me hace enfadarme con ellos por ser tan ignorantes. Pero ahora me dedico a la música, que aplaca mi ira ", añadió.

El polémico cantante también reveló que su padre le enseñó a disparar con un rifle de francotirador cuando apenas tenía 7 años, algo que no le sirvió para convertirse en un auténtico patriota y seguir sus pasos para unirse a la armada.

"Mi padre estuvo en la guerra, me enseñó cómo disparar un rifle de francotirador cuando tenía 7 años. No tuve el deseo de unirme a la armada porque no me sentía patriota. No entiendo porqué la gente empieza las guerras. Si yo veo un problema, simplemente lo arreglo".

