Marianne Faithfull: 'La noche que fui infiel a Mick Jagger con Keith Richards fue la mejor de mi vida'

Además de ser una de las artistas más bellas de la década de los 60, Marianne Faithfull -quien mantuvo un romance con Mick Jagger entre 1966 y 1970- también era una de las más irreverentes del momento, por eso, durante su relación con el cantante de los Rolling Stones, no tuvo remordimientos en compartir una noche de pasión con su compañero de banda Keith Richards, una velada que la cantante recuerda como una de las mejores de su vida.

"La noche que pasé con Keith fue la mejor de mi vida. Incluso hoy en día, la tengo muy presente. Creo que fue tan buena y tan memorable porque fue tan solo una vez y se acabó. Todavía somos grandes amigos", señaló al suplemento Event del periódico The Mail On Sunday.

A pesar de haber pasado una etapa inolvidable de su vida junto a Mick Jagger, a Marianne, que este mes publicará su álbum 'Give My Love To London', le ha costado mucho deshacerse de la etiqueta de 'novia de Mick Jagger'.

Conseguí quitarme esa etiqueta. Aquello fue durante los 60. Ya no soy 'la Marianne de los 60' ni 'la exnovia de Mick Jagger'. Creo que ha sido un gran logro para mí, porque me costó mucho. No hace demasiado que lo conseguí, pero gracias a Dios mi vida ahora es más fácil", añadió.

La noche de pasión entre Marianne y Keith no fue fortuita, ya que el guitarrista estaba decidido a acostarse con la novia de Mick como venganza por haberse acostado él antes con Anita Pallenberg, la que fuera novia de Keith Richards desde 1967 hasta 1980.

El engaño a punto estuvo de ser descubierto por el cantante de los Rolling Stones, pero Keith pudo salir corriendo y escapar, dejando eso sí tras de sí sus calcetines, lo que se convertiría con los años en una broma recurrente entre él y Marianne.

Pero la venganza de Keith no terminó esa noche, ya que más de 40 años después, relató en su autobiografía, publicada en 2010, que Marianne "no se divertía" en la cama con Mick porque tenía el "pene pequeño", unas declaraciones que posteriormente corroboraría Marianne y que hicieron enfadar mucho al cantante de los Rolling Stones.