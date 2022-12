Mariah Carey pide a su marido que no hable más sobre su pasado sexual

La cantante Mariah Carey no ha disimulado su malestar por las declaraciones en las que su marido, Nick Cannon, dio públicamente los nombres de varias de las mujeres con las que había mantenido relaciones sexuales antes de pasar por el altar. Así, su verborrea le llevó la semana pasada a nombrar durante una entrevista en la emisora Power 106 FM a Kim Kardashian, Christina Milian y Nicole Scherzinger. "Mariah me dijo: '¿Podrías guardar tu pasado putero para ti en las próximas entrevistas?' Y yo me quedé: 'Entendido'", contó Nick al Huffington Post Live. Nick reconoce que ser "brutalmente honesto" le ha metido en problemas, pero defendió su decisión de dar esos nombres argumentando que ya se conocían y que con todas ellas mantenía por aquel entonces una relación sentimental. "Soy brutalmente honesto. Pero nada de eso es nuevo. Todas esas personas fueron mis novias, estuve enamorado de ellas, se nos ha visto en alfombras rojas, hemos dado entrevistas... Así que no era una lista que descubriera nada nuevo, al estilo de la de Lindsay Lohan o algo así", añadió. Sea como fuere, Nick no cree que estuviera bien que le preguntaran por su historial sexual dado que ahora es un hombre casado. Además, no ve que a otros personajes populares les pregunten cosas similares. "Tú no preguntarías a Brad Pitt esas cosas, porque él sí que tiene una larga lista", bromeó.