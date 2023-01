Mariah Carey pasa siempre las fiestas con su exmarido Nick Cannon

Nota: Mariah Carey y James Packer mantienen una relación 'divertida'

Aunque actualmente mantiene una relación con el millonario australiano James Packer , Mariah Carey incluye a su exmarido Nick Cannon en todas las celebraciones familiares -como Navidad y Acción de Gracias- por el bien de sus hijos, Monroe y Moroccan (4).

"Creo que es importante que si puedes llevarte bien lo hagas por el bien de los niños, porque ellos son lo más importante. Hay que guiarles, asegurarse de que son felices y de que no se sienten en la obligación de elegir bandos ( por culpa del divorcio ). Yo no quise tener niños para que se sintieran así. Para mí, todo gira en torno a hacerles sentir en casa y cómodos y asegurarme de que no tienen la sensación de que las cosas son raras", explicó la intérprete a 'Access Hollywood'.

La prioridad de Mariah es el bienestar de sus hijos tanto a nivel emocional como financiero, aunque es consciente de que este último está prácticamente garantizado gracias a los beneficios que les reportarán los temas más famosos de su madre, como el villancico 'All I Want For Christmas Is You'.

"No sé si podría vivir solo de los beneficios de 'All I Want For Christmas Is You' porque no sé a cuánto ascienden, en realidad nunca lo he investigado. Esperemos que sí por el bien de los niños, porque espero que tengan algo así para el resto de sus vidas", añadió.

Por el momento, Moroccan y Monroe no son del todo conscientes de lo famosa que es Mariah, aunque ya han empezado a plantearle preguntas sobre su trabajo que ella no sabe muy bien cómo responder.

"Mi hijo ha empezado a decir: '¡Tú eres Mariah Carey!'. Dios mío, no sé cómo manejarlo. No sé quién le ha enseñado eso, desde luego no he sido yo. Les digo siempre: 'Para ti, yo soy mami'. Pero bueno, es verdad que dicen ciertas cosas y Monroe ya está empezando a hacer preguntas", revelaba al mismo medio.

