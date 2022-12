Mariah Carey: 'Lesionarme fue tan duro como parir a mis hijos'

"He pasado por una serie de experiencias que considero las más duras de mi vida. Una de ellas fue cuando estaba dando a luz a mis dos hijos. Los quiero con locura y no tengo palabras para expresar cuánto significan para mí, pero solo las mujeres que han pasado por esto saben de lo que estoy hablando. Dislocarme el hombro o romperme una costilla también son dos de esos momentos que nunca olvidaré", explicó la exitosa cantante al portal E! News.

A pesar de sus esfuerzos por recuperarse lo antes posible, el proceso de rehabilitación de la intérprete fue más largo de lo que ella esperaba en un principio, lo que sumió a la artista en un momento de gran frustración. Por ello, una vez recuperada no sorprende que Mariah Carey quisiera compartir con sus fans la emoción que le producía volver a la vida pública y a sus quehaceres profesionales a principios de este mes, y lo hizo a través de una carta abierta que publicó en Facebook.

"Cuando nadie me esperaba, aquí estoy. Ya he vuelto y todo está bien. No he podido volver antes porque el dolor que sentía en la mano era insoportable y recuperarme ha llevado más tiempo de lo que pensaba", apuntó la artista.

Sin embargo, lejos de completar los plazos de recuperación previstos por los doctores, Mariah logró acelerar el proceso y finiquitar la rehabilitación antes de lo esperado debido al crucial papel de los fisioterapeutas en su exigente terapia.

"Debería haber llevado unos ocho meses recuperarme, los doctores ni se lo creen. Pero para mí ha sido un proceso muy largo. El trabajo de los fisioterapeutas ha sido increíble y estoy realmente agradecida por su ayuda", añadió la intérprete en su mensaje.

