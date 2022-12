Mariah Carey es demandada por una antigua empleada doméstica

Ylser Oliver, antigua empleada doméstica de Mariah Carey, ha presentado una demanda contra ella asegurando que, durante el tiempo que trabajó para la cantante, tuvo que enfrentarse a jornadas laborales de 16 horas sin descansos para comer y sin ningún tipo de compensación económica por las horas extra que realizaba.

En los documentos presentados ante el juez, Ylser especifica que comenzó a trabajar para Mariah en marzo de 2007 para ocuparse de su casa del exclusivo barrio neoyorquino de Tribeca y para preparar su equipaje antes de los viajes, aunque sus responsabilidades también incluían atender todas las "necesidades personales" de la diva de la canción -incluyendo viajar con ella durante sus compromisos profesionales y responder a su teléfono- y "cuidar" de sus familiares y amigos.

Finalmente, Ylser renunció en junio de 2014 debido a los extenuantes horarios de trabajo y a la falta de tiempo libre.

"Mi cliente puso a su propia familia en un segundo plano para ocuparse de la de Mariah, y ella le ha devuelto el favor no pagándole lo que le debía. Mi cliente es una mujer muy trabajadora que trató a Mariah y a su familia como si fueran la suya propia, trabajando a todas horas de la noche y del día. Incluso las celebridades tienen que atenerse a la ley", aseguró Matthew Blit, abogado de la exempleada, al periódico New York post.

Aunque se desconoce la cifra exacta que Ylser le reclama a Mariah -quien se separó de su marido Nick Cannon, padre de sus gemelos Moroccan y Monroe (3), a principios de este año-, la demanda especifica que tendría derecho a su sueldo normal más la mitad del mismo cada vez que trabajara más de 40 horas a la semana.

"No puedo comentar nada sobre algo de lo que no tengo conocimiento, y no nos ha llegado ninguna noticia sobre dicha demanda", aseguró Cindi Berger, portavoz de Mariah.