Mariah Carey duerme toda la mañana el día de Navidad

La cantante Mariah Carey consigue enfadar a sus familiares y allegados cada año debido a su empeño de comenzar las celebraciones del día de Navidad lo más tarde posible.

"Me encanta la Navidad, pero no soy una persona madrugadora. Duermo toda la mañana y eso es algo que puede hacer que la gente se enfade un poco la mañana de Navidad. Así que tengo un amigo, el verdadero Papá Noel, que viene a mi casa de Aspen con renos reales. Es verdad. Llena los calcetines y algunas veces deja una bolsa de regalos en ellos en Nochebuena", explicó la intérprete en una entrevista a HELLO!

Mariah inició esa tradición antes de convertirse en madre de los gemelos Moroccan y Monroe (4), fruto de su fallido matrimonio con Nick Cannon.

"Los niños siempre abren los regalos al día siguiente. Es divertido y muy festivo. Antes de que nacieran mis pequeños hacía lo mismo para mis amigos y para sus hijos. Invitaba a Papá Noel y a sus renos y él grababa un vídeo de todos", añadió.

Aunque el tema 'All I Want For Christmas Is You' se ha convertido en un elemento tradicional más de estas fiestas, Mariah nunca pensó que tendría tanto éxito cuando lo compuso.

"Es muy divertido que la gente no pare de preguntarme por esa canción. Recuerdo que la escribí en una habitación pequeña utilizando un teclado. Pensaba para mí misma: '¿Cuáles son todas las cosas que me recuerdan a la Navidad y a estas fiestas?'. Por supuesto quería que funcionara y que fuera un éxito, pero nunca me imaginé lo famosa que se haría".