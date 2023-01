Mariah Carey asegura que no sabe quién es Jennifer Lopez

La cantante Mariah Carey parece que sigue sin querer tener nada que ver con Jennifer Lopez ya que ha vuelto a usar lo que usó para descalificarla hace años, afirmando que no tiene ni idea de quién es. Al ser preguntada por TMZ por aquello que dijo sobre su rival musical, Mariah contestó: "Todavía no sé quién es".

Por su parte, Jennifer habló la semana pasada sobre los comentarios previos de la artista, atribuyéndolos a un despiste.

Publicidad

"Supongo que Mariah es olvidadiza. Hemos coincidido muchas veces. Pero no sé. No la conozco mucho", contó en 'The Wendy Williams Show'.

Sin embargo, parece que Mariah no es la única que guarda unos recuerdos difusos de la polémica ya que el año pasado Jennifer también aseguró que no se conocían y que desconocía cuál había sido la raíz del problema.

"No tengo ningún problema con ella. He leído cosas que ha dicho sobre mí que no eran agradables, pero nunca hemos coincidido. No nos conocemos. Creo que estas son las cosas del pasado que corren de boca en boca y de las que no me entero realmente. Pero no sé", explicaba en 'Watch What Happens: Live' hace dos años.

A pesar de negar la posible controversia, la polémica volvió a saltar cuando se supo que Jennifer había visto en concierto a casi todos los artistas que habían tenido una residencia [serie de conciertos] en Las Vegas, excepto a Mariah; ante lo que Jennifer aseguró que no fue un desaire deliberado.

Publicidad

"Creo que fue el año pasado cuando comenzaron [los conciertos de Mariah], y yo estaba en Nueva York rodando la serie 'Shades of Blue' y haciendo '[American] Idol' durante los fines de semana, no tenía mucho tiempo. Después empecé a preparar mis propios conciertos. No creo que haya tenido tiempo para asistir", contaba Jennifer en una aparición reciente también en 'Watch What Happens: Live'.

Por: Bang Showbiz