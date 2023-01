Maria Menounos se compromete en directo en un programa de radio

La presentadora Maria Menounos (37) no salió de su asombro cuando su novio desde 1998, Keven Undergaro, le pidió matrimonio en directo mientras promocionaba este miércoles su nuevo libro 'The EveryGirl's Guide to Cooking' en el programa de Howard Stern en SiriusXM.

El presentador había estado preguntando a Maria por su relación antes de invitar a Keven al estudio y preguntarle por qué nunca le había pedido matrimonio.

Publicidad

"Howard, soy yo quien le dice: 'Tenemos que hacer esto'. Y él dice: 'No, ¡quiero algo grande! Kris Jenner dice que va a ser la madrina y a celebrar una gran fiesta'", aseguró Maria.

A lo que Howard contestó: "Creo que Keven debería casarse contigo".

Keven, ya con el micro, dijo: "Fue muy emocionante escucharte, porque escuchar todo lo que dijiste, cuando estábamos hablando sobre todo lo que habías pasado y lo que yo había pasado, de cuando queríamos estar juntos y no podíamos porque la gente no quería que estuviéramos juntos. Y después hemos estado luchando juntos durante los últimos 17 o 18 años y yo defendiéndola lo mejor que he podido... Me recuerda lo mucho que te quiero y aunque dije que esto no era una propuesta, quiero preguntarte algo. ¿Querrías hacerme el hombre más feliz de la Tierra y casarte conmigo?".

Al principio María pensó que su novio estaba bromeando, pero Keven -quien se había arrodillado para proponerle matrimonio- insistió en que estaba hablando muy en serio.

Publicidad

"No es una broma. Esto no es algo con lo que bromearía. Te quiero tanto y este programa significa tanto para los dos... ¿Por qué no lo hacemos oficial ahora? ¿Lo harás, cariño? ¿Aceptarás?".

A lo que Maria contestó emocionada: "¡Sí, sí, sí! ¡Oh Dios mío! ¡Por supuesto! ¡No me puedo creer que esto esté pasando! ¡Oh Dios mío! ¡Esto no está pasando ahora mismo! Cariño, ¿estás seguro? Me encanta. Es increíble. Gracias".

Publicidad

El colofón de la propuesta lo puso un anillo que encantó a Maria.

"¡Oh Dios mío! Es precioso y odio los anillos de compromiso, creo que son muy feos, para mí".

Publicidad

Después de que se pusiera el anillo, los padres de Maria, Costas y Litsa Menounos entraron en el estudio para compartir con su hija la bonita noticia.

Por: Bang Showbiz