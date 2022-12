Marc Jacobs: 'Caitlyn Jenner es una mujer increíblemente valiente'

El diseñador de moda Marc Jacobs ha mostrado su admiración por Caitlyn Jenner, por haber sabido dejar atrás a Bruce Jenner y haberse convertido en la mujer que quería ser.

"Es una mujer increíble, muy valiente, lo que es paradójico si lo piensas, porque no la llamaríamos valiente si la sociedad tuviera menos miedo de lo que hace a la gente diferente. No estaba contenta con su cuerpo por lo que se convirtió en lo que estaba destinada a ser al nacer", cuenta el diseñador a la edición francesa de la revista Glamour.

Jacobs también quiso dejar claro que las experiencias de Caitlyn como transgénero son diferentes de las de los travestis, a quienes simplemente gusta vestir ropa del sexo opuesto.

"Vestirte con ropa de mujer y sentirte como una mujer son cosas diferentes. Conozco muchas drag-queens que no quieren cambiarse de sexo. Yo llevo vistiendo faldas y vestidos desde hace mucho tiempo, yo no soy travesti pero me pongo lo que quiero y no me importa. Por ejemplo, Prada diseñó un abrigo de piel para mí y yo les pedí que cosieran los botones en el otro lado. Un abrigo es un abrigo al final del día. Yo no tengo que conocer la religión de la gente, ni en qué trabaja, ni su identidad sexual. Me gustaría citar a RuPaul aquí: 'Todos nacemos desnudos, lo demás es drag'".